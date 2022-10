Trattore si ribalta e il carico del rimorchio finisce sull'asfalto: il video virale su Facebook

L'incidente poco prima delle 8 di ieri, 11 ottobre, a Vidor lungo via Monte Grappa. L'autista è rimasto miracolosamente illeso ma la strada è rimasta chiusa per tre ore, per liberare la carreggiata dal materiale edile finito sull'asfalto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale