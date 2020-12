Travolto da un'auto, muore dopo tre giorni di agonia

Mercoledì scorso era rimasto coinvolto in un incidente gravissimo, avvenuto a Villa d'Asolo, in via Cavin de Cavai. Sabato pomeriggio, dopo tre giorni di agonia, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, si è spento. A perdere la vita un 52enne, Luca Tesser, dipendente della Replay, azienda in cui lavorava fin dalla gioventù. Tesser, grande appassionato di ciclismo (amava spostarsi proprio in bici e si recava a lavoro ogni giorno con questo mezzo), lascia la madre e la sorella. Il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni.

L'incidente era avvenuto lo scorso 16 dicembre, poco dopo le 12.30: Tesser era stato travolto da un'auto, condotta da una 45enne, mentre stava svoltando, in sella alla sua bici, in una laterale. L'automobilista risulta ora indagata per il reato di omicidio stradale.

«Svolgeva piccole manutenzioni in azienda e operazioni di piccolo facchinaggio e quindi girava molto, era conosciuto e benvoluto da tutto, anche dagli stessi impiegati -ricorda Gianni Boato, sindacalista della Femca Cisl- veniva a lavorare spesso in bici e questo destava qualche preoccupazione anche tra gli altri colleghi».