Terribile schianto, auto fuori strada: donna 29enne in fin di vita

Terribile incidente poco dopo le 19.30 di ieri sera, giovedì 26 maggio, a Villorba, lungo via Capitello, all'altezza del civico 43. In base ad una prima ricostruzione l'autovettura Fiat Punto guidata da una ragazza 29enne di Carbonera che si stava dirigendo da Villorba verso la SS13 Pontebbana, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che è uscita fuori dalla sede stradale ribaltandosi. La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in condizioni molto gravi. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Treviso.