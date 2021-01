Furgone tampona camion in A27, muore autista

Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 13.30 circa, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A28 e Treviso Nord in direzione Venezia, è avvenuto un incidente al km 33 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un furgone. Una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 2 km di coda in direzione Venezia.