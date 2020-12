Scontro tra auto e furgone, un mezzo si incendia: due feriti

E' di due feriti il bilancio di un rocambolesco incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, poco dopo le 15.30 a Villorba lungo la Postumia, poco distante dalla stazione di servizio dell'Eni. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto, una delle quali si è capovolta sull'asfalto e si è incendiata. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso, il Suem 118 con elicottero, ambulanza e automedica e la polizia locale che ha svolto i rilievi di legge e gestito una viabilità che ha pesantemente risentito dell'incidente, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.