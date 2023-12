Scontro frontale tra due auto sulla Pontebbana, quattro feriti

Traffico a lungo in tilt nella serata di ieri, 3 dicembre, lungo via Roma a Villorba, a causa di un grave incidente stradale. Coinvolte nello schianto due auto che si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è stato di quattro feriti, tra cui uno in condizioni molto gravi: tutti gli occupanti dei mezzi sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti anche i vigili del fuoco oltre alla polizia stradale che ha svolto i rilievi del caso. Sembra che uno dei veicoli abbia invaso, per cause al vaglio degli agenti, l'opposta corsia di marcia. L'incidente ha causato lunghissime code lungo la Pontebbana. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 20 quando i mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata.