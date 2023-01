Schianto in Pontebbana tra carroattrezzi e auto, cinque feriti: due sono gravi

E' di cinque feriti, tra cui due gravi, entrambi ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto alle 15 di oggi, 6 gennaio, a Villorba lungo la Pontebbana, di fronte all'hotel "Le Terrazze". In base ad una prima ricostruzione della polizia locale di Villorba, una Opel Astra con quattro persone a bordo che viaggiava da Conegliano verso Treviso si è scontrata con un carroattrezzi guidato da un 50enne di Nervesa della Battaglia che proveniva dalla direzione opposta di marcia. Il carroattrezzi stava trasportando un'auto d'poca (in particolare una Bmw) nello scontro è finito nel fossato a bordo della carreggiata. Ad invadere l'opposta corsia di marcia sarebbe stata la Opel. Il conducente, un 72enne di Conegliano, è il ferito più grave di quelli soccorsi. Al suo fianco si trovava la moglie, anch'essa ricoverata in codice rosso.

Un altro ferito è stato trasportato a Treviso con lesioni non serie mentre altre due persone, un uomo e una donna che si trovavano a bordo dell'Astra, sui sedili posteriori, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Non sono fortunatamente in pericolo di vita. La Pontebbana è rimasta a lungo chiusa al traffico veicolare. Intervenuti per estrarre i coinvolti dalle lamiere ben quattro ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. La circolazione è ripresa regolare solo dopo le 16. In supporto ai soccorsi giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Spresiano.