Tragico scontro tra auto sulla Pontebbana, morto un 26enne

E' di una vittima, Francesco Nardi, trevigiano di 26 anni e un ferito non grave, D.Z., 21enne di Vittorio Veneto, il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto venerdì sera, poco dopo le 22, a Lancenigo di Villorba, di fronte al locale "Trevissa" e l'albergo "Le Terrazze". Entrambi erano a bordo di un'auto, guidata dal 21enne e con il 26enne al suo fianco, che si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura. L'impatto è stato violentissimo ed entrambi i mezzi sono finiti nel fossato prospicente la strada. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, con ambulanza e automedica: purtroppo si sono rivelati inutili i tentativi di rianimare il 26enne, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente.

Giunti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri della stazione di Villorba che hanno avuto il delicato compito di svolgere i rilievi del caso e accertare le responsabilità nel sinistro. La Pontebbana è rimasta a lungo chiusa al traffico.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri una Bmw condotta da M.G., romeno di 35 anni che procedeva in via Roma di Villorba (questa la denominazione di quel tratto di Pontebbana) in direzione di Spresiano, per cause in corso accertamento, si è scontrata con la Volkswagen Golf condotta da Z.D.. A bordo di questo veicolo che viaggiava in direzione opposta, verso Treviso, era seduto sul sedile del passeggero, Francesco Nardi appunto, morto a causa dell'urto. La salma è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria che aprirà un fascicolo d'indagine per omicidio stradale. Il 35enne al volante della Bmw ha riportato solo lievi lesioni.