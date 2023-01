Si schianta all'alba contro un albero, 22enne miracolato

Se l'è cavata con alcune ferite non gravi e soprattutto tanto spavento. Certamente miracolato l'automobilista protagonista di un incidente avvenuto alle 4.50 circa di oggi, 28 gennaio, lungo viale della Repubblica a Villorba, all'altezza del supermercato Famila. Un giovane di Spresiano, R.M., 22 anni, ha perso improvvisamente il controllo della sua Renault Twingo che è finita contro un albero semidistrutta. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme ai soccorsi. L'automobilista è stato soccorso da Suem 118, vigili del fuoco (che lo hanno estratto dall'abitacolo) e dai carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso. Alla base dello schianto ci sarebbe un improvviso malore del conducente dell'utilitaria, un colpo di sonno dovuto forse a qualche bicchiere di troppo. Il veicolo è stato recuperato e rimosso dalla carreggiata. Nessun particolare disagio al traffico veicolare.

Alle 6.55 un altro incidente si è verificato a Badoere di Morgano, all'altezza di vicolo De Gasperi. Protagonista un giovane in sella ad uno scooter che è stato travolto da un'auto e ha riportato traumi alle gambe. Intervenuti per i soccorsi del caso medico e infermieri del Suem 118. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sono preoccupanti.