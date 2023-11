Travolto da un'auto, ventenne ricoverato in prognosi riservata

Grave incidente nella serata di oggi, 14 novembre, poco dopo le 20, a Villorba. Una Mercedes con al volante un 60enne della zona, proveniente da San Sisto e diretto verso il centro di Carità, per cause in corso di accertamento, ha investito in via Franchini a Lancenigo di Villorba un ventenne del posto che stava attraversando a piedi la strada. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in prognosi riservata (pare non in pericolo di vita) da un'ambulanza del Suem 118. A svolgere i rilievi di legge sono stati i carabinieri di Villorba.