Ciclista travolto da un furgone, grave in ospedale

E' stato travolto da un furgone mentre stava percorrendo la Pontebbana. Sarebbero gravi le condizioni di G.B., un 58enne di Silea, sfortunato protagonista di questo incidente avvenuto poco dopo le 14 in via Roma a Villorba, poco distante dal negozio di abbigliamento "Sorelle Ramonda". L'uomo, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prognosi resta per ora riservata. A svolgere i rilievi di legge i carabinieri della stazione di Spresiano. A investire il ciclista è stato un 23enne di Pordenone, A.D.F..