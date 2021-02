Auto finisce fuori strada, due feriti estratti dalle lamiere

Sono due le persone ferite, fortunatamente non in modo grave, in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 23 a Catena di Villorba, lungo la rotatoria tra via Liviana Scattolon, complanare della A27, e la Postumia. Un'auto, forse per un malore del conducente o a causa dell'alta velocità, è uscita di strada, capovolgendosi. A bordo una coppia di Ponzano Veneto, R.B., di 74 anni e una 52enne, A.G.: per estrarli dalle lamiere del veicolo, finito ruote all'aria nel fossato, è stato necessario l'intervento da parte di una squadra dei vigili del fuoco di Treviso. I due feriti sono stati poi accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: non sono fortunatamente in pericolo di vita. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villorba.