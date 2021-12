Auto fuori strada nella notte: muore una 18enne, tre ragazzi feriti

Tragedia nella notte appena trascorsa, quella tra tra 26 e 27 dicembre, attorno all'1.30 circa. Un'auto con quattro giovani a bordo, forse a causa di un malore improvviso da parte del conducente, è uscita di strada. Nello schianto ha perso la vita una 18enne di Villorba, Carlotta De Rossi, mentre gli altri tre amici, due 20enni e un'altra 18enne, che erano con lei sono rimasti feriti in modo lieve. La vittima era seduta sul sedile posteriore del mezzo e probabilmente non indossava la cintura di sicurezza. Sull'episodio indagano i carabinieri di Villorba. A soccorrere la 18enne e i suoi amici medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanze e automedica, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco di Treviso che ha messo in sicurezza la vettura. Carlotta De Rossi era figlia di Roberto De Rossi, titolare del panificio "La Fontana" di via Cadorna, a Villorba.