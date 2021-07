Travolta da un camion, gravissima una donna

Incidente poco dopo le 10 a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto, in via Levada, di fronte ad una cava della De Nardi. Coinvolta una 74enne che è stata intubata e trasportata d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso

Sono molto gravi le condizioni di una donna di circa 74 anni, A.U., che è stata sfortunata protagonista, nella mattinata di oggi, mercoledì 14 luglio, di un grave incidente a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto, in via Levada, all'altezza del civico 20, all'altezza di una cava dell'azienda De Nardi. L'anziana era in sella ad una bicicletta ed è stata urtata e scaraventata a terra da un autocarro, con al volante un 43enne vittoriese, L.C., che stava trasportando ghiaia e stava fuoriuscendo dalla cava. La ciclista viaggiava invece dalla Pontebbana in direzione della vicina pista da motocross "Alle cave".

La 74enne è stata soccorso da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero; l'anziana, residente nella zona, è stata intubata sul posto e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto.