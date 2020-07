Auto si capovolge in autostrada, ferito anche un bimbo di cinque mesi

E' di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, lungo l'autostrada A27, lungo la direttrice Belluno-Venezia, poco distante dal casello di Vittorio Veneto sud. Ad essere trasportati in ospedale a Conegliano un uomo, la moglie, una 35enne di San Donà di Piave, B.A., ed il loro figlioletto di appena cinque mesi. Hanno riportato tutti lievi lesioni e possono tirare un sospiro di sollievo per l'incidente di cui si sono resi protagonisti: l'auto su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, si è capovolta sull'asfalto. Intervenute sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto, le ambulanze del Suem 118 e gli agenti della polizia stradale del distaccamento della A27.

