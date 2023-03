Bimbo di tre anni investito da un'auto, soccorso dal Suem 118

Se l'è cavata con un grande spavento e con lesioni fortunatamente non gravi il bimbo di tre anni che nel pomeriggio di oggi, 15 marzo, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Ugo Foscolo a Ceneda di Vittorio Veneto, non distante dall'asilo. Il piccolo, in base ai primi accertamenti, è stato investito da un'auto Citroen (fortunatamente non procedeva ad alta velocità), riportando ferite fortunatamente non gravi. Il bimbo, sfuggito al controllo della madre e corso verso la strada, è stato soccorso sul posto da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero che era atterrato nel giardino dell'abitazione. Intervenuti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Vittorio Veneto.