Travolto da un furgone, 15enne in gravi condizioni

Un 15enne di Tarzo si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto alle 14.30 circa a Vittorio Veneto, in via Martiri delle Foibe, non distante dalla frazione coneglianese di Scomigo. L'uomo è stato travolto da un furgone Fiat Talento con alla guida un corriere romeno di 22 anni, residente nel pordenonese, mentre era in sella alla sua bicicletta ed è finito rovinosamente a terra. Per soccorrerlo sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, con ambulanza, automedica ed elicottero. A bordo di questo messo il malcapitato ha raggiunto il pronto soccorso del nosocomio trevigiano dove è stato sottoposto alle cure del caso: attualmente si trova in terapia intensiva. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Conegliano.