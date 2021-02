Auto si schianta contro un furgone e si incendia: un ferito

L'incidente attorno alle 8.30 a Nove di Vittorio Veneto, lungo via della Sega, non distante dall'autostrada A27. Intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 8.30 di oggi, mercoledì 17 febbraio, a Nove di Vittorio Veneto, lungo via della Sega, poco distante dall'autostrada A27. Un'utilitaria, forse una Citroen C1, ha invaso l'opposta corsia di marcia, si è scontrata frontalmente con un furgone e si è incendiata. Entrambi gli automobilisti sono riusciti ad uscire dagli abitacoli dei mezzi, mettendosi in salvo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dal distaccamento di Vittorio Veneto che hanno rapidamente avuto ragione delle fiamme. Per i rilievi di legge le forze dell'ordine. La strada è rimasta a lungo interdetta al traffico. I disagi sono stati limitati.