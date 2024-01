Schianto sul Menarè, auto piomba nel cortile di un'abitazione: quattro feriti

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 29 gennaio, poco dopo le 7.15, lungo la SS 51 in viale Menare’ a Vittorio Veneto. A scontrarsi frontalmente due auto, tra cui una finita fuori strada, piombando nel cortile di un’abitazione (dove fortunatamente non c'era nessuno): in tutto sono quattro i feriti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto finita fuori strada un uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasportato in elicottero in ospedale. Assistiti dai sanitari anche le altre tre persone rimaste ferite, pure loro trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Conegliano. I carabinieri hanno deviato il traffico, a lungo congestionato in seguito all'incidente, ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.