Schianto sulla Alemagna: con la moto fuori strada, due feriti

Grave incidente stradale sulla strada statale 51 di Alemagna, a Vittorio Veneto. Una moto guidata da un uomo di 56 anni, residente nel veneziano, con una donna 55enne di origini sudamericane come passeggera, è uscita di strada ed entrambi sono stati disarcionati dal mezzo, finendo rovinosamente a terra in un terreno a ridosso della carreggiata. Intervenuti per i soccorsi medico e infermieri del Suem 118, con automedica, ambulanza ed elicotteri di Treviso e Pieve di Cadore. Entrambi i feriti, tra cui l'uomo in condizioni molto gravi, sono stati trasportati dai velivoli al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso sono giunti gli equipaggi dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che hanno eseguito i rilievi del caso e regolato il traffico che ha subito inevitabili ripercussioni.