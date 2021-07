Si schiantano con lo scooter contro una colonna: gravi due trentenni

Sono due ragazzi sui trent'anni le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nella serata di oggi lungo via Garibaldi a Vittorio Veneto. Verso ler 20.20, infatti, i due giovani a bordo di un grosso scooter si sono improvvisamente schiantati contro la colonna del porticato di un vecchio palazzo lungo la via che porta a Ceneda. Secondo una prima ricostruzioni i due stavano rincasando con le pizze quando avrebbero urtato un marciapiede per poi finire col perdere il controllo del mezzo. L'impatto è stato violentissimo ed entrambi sono rimasti gravemente feriti. Subito soccorsi dai residenti prima e da due ambulanze del Suem 118 poi, i due ragazzi sono stati rispettivamente portati in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e al nosocomio di Conegliano. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito.