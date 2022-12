Auto travolge madre e figlia, 17enne al Ca' Foncello: è in prognosi riservata

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 29 dicembre, alle 19.10 circa in pieno centro a Vittorio Veneto, lungo via della Vittoria all'altezza bar Lux. Durante attraversamento stradale a piedi due persone sono state, per cause in corso accertamento, investite da una Volkswagen Polo condotta da una giovane del posto rimasta illesa. I pedoni sono madre e figlia del posto, la prima, 55enne illesa mentre la figlia 17enne è stata elitrasportata in ospedale a Treviso per i politraumi riportati, è ora in prognosi riservata. A svolgere i rilievi di legge sono stati i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. Il veicolo investitore è stato sequestrato.