Studentessa 15enne travolta da un'auto, gravissima al Ca' Foncello

Sono molto gravi le condizioni di una ragazzina di appena 15 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto alle 7.20 circa di stamattina a Vittorio Veneto, all'incrocio tra via Virgilio e via Pastore. La studentessa, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stata travolta da un'auto, una Volkswagen Passat, ed è stata sbalzata sull'asfalto ad una distanza di almeno venti metri, finendo poi in un fossato a bordo strada. Intervenuti a soccorrere la giovanissima medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco. Immediato è scattato il trasferimento della 15enne al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso dove la ragazzina si trova attualmente ricoverata. La prognosi è per ora riservata. Intervenuta anche la polizia locale.