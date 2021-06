Scontro tra due auto, un mezzo finisce fuori strada: ferita una 78enne

Incidente alle 10.15 in via del Consiglio a Vittorio Veneto. Anziana soccorsa da vigili del fuoco e infermieri del Suem 118. Traffico a lungo paralizzato in zona

Una 78enne di Vittorio Veneto, C.I., è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto alle alle 10.15 di stamattina in via del Consiglio a Vittorio Veneto. Coinvolte in un incidente due auto, con il mezzo dell'anziana che è finita fuori strada, finendo capovolta. La donna è stata estratta dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco e consegnata alle cure del Suem 118 che l'hanno trasportata presso il pronto soccorso di Conegliano. Sul posto anche la polizia locale.