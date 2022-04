/ viale Vittorio Emanuele II°

Attraversa la strada, travolta da un furgone: donna in ospedale

L'incidente nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, a Vittorio Veneto lungo viale Vittorio Emanuele II. Una 86enne soccorsa dal Suem 118 e trasportata in ambulanza: fortunatamente non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri