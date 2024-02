Si schianta contro il muretto di una casa: 50enne grave in ospedale

Un altro gravissimo incidente sulle strade della Marca è avvenuto questa mattina, venerdì 16 febbraio, verso le 10.40. Una Bmw station wagon scura, guidata da un 50enne di Volpago del Montello, è finita a tutta velocità contro il muretto in calcestruzzo di una recinzione privata.

Un'uscita autonoma le cui cause sono ora al vaglio della polizia locale di Volpago del Montello, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Il 50enne alla guida dell'auto, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Ca’ Foncello con l'ambulanza del Suem118 dal momento che, a causa della scarsa visibilità, l'elisoccorso di Treviso Emergenza non è riuscito a decollare. Di certo c'è che l'auto viaggiava a velocità davvero sostenuta al momento dell'impatto che, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli né passanti.