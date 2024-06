Ragazzo in bici investito da un camioncino, trasportato in elicottero al Ca' Foncello

Un forte trauma cranico e dolori ad un fianco e altre contusioni non gravi. Sono fortunatamente lievi le lesioni riportate da un ragazzo di 14 anni che è stato travolto da un piccolo camioncino di Alternativa ambiente mentre era in sella alla sua bici. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 a Volpago del Montello in via Martignago. Il giovane, sempre cosciente, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che dopo averne stabilizzato le condizioni lo hanno accompagnato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Volpago. Il traffico nella zona, in seguito a questo incidente, ha subito pesanti rallentamenti.