Schianto in moto, perde il controllo e finisce fuori strada: sul posto l'elisoccorso

La penultima domenica di agosto si chiude con un nuovo incidente sulle strade della Marca: poco dopo le ore 18, in Via Schiavonesca Nuova a Volpago del Montello una moto con alla guida un uomo non ancora identificato è finita fuori strada per cause in corso di accertamento.

Violentissimo lo schianto: fortunatamente la moto, uscendo di strada, non ha coinvolto altre persone o mezzi in transito in quel momento. Sul posto sono arrivate due ambulanze del Suem 118 con l'elicottero di Treviso Emergenza a supporto. Le condizioni del ferito sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi sulla dinamica, sono intervenuti i carabinieri.