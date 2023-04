Moto finisce fuori strada e si schianta contro un palo, morti un 32enne e una 24enne

E' di due vittime, un 32enne di Breda di Piave e una 24enne di Montebelluna, il terribile bilancio dell'incidente mortale che si è consumato nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, alle 17.16 a Volpago del Montello in via XVIII Giugno, poco distante dall'incrocio con via San Martino. Una moto da cross, una Ducati Hypermotard, in un tratto di strada in curva, si è schiantata fuori strada, finendo contro un palo; le due persone che viaggiavano in sella al mezzo sono stata disarcionate dallo stesso, morendo entrambe sul colpo. Intervenuti sul posto Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero oltre ai carabinieri della Compagnia di Montebelluna che hanno svolto i rilievi del caso. Dall'inizio del 2023 sono 16 le vittime della strada in provincia di Treviso: l'ultima tragedia risale al 4 aprile scorso quando a perdere la vita, a Revine Lago, era stato un 28enne di Cison di Valmarino, Danny Mattiuz .

