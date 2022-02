Schianto in scooter, grave un 22enne

Brutto incidente nella serata di domenica a Mestre. Poco prima delle 22 uno scooter guidato da un 22enne di Zelarino, impegnato in un giro di consegna delle pizze, si è schiantato contro un'Audi all'incrocio tra via Gatta e via Scaramuzza. Il giovane è finito a terra, gravemente ferito. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno preso in cura il 22enne e l'hanno trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Mestre. Il giovane è stato operato durante la notte.

Il reparto motorizzato della polizia locale ha eseguito i rilievi dell'incidente. Dalle prime informazioni, sembra che lo scooter stesse percorrendo via Gatta in direzione Mogliano mentre la macchina, proveniente dalla direzione opposta, stava svoltando alla propria sinistra per via Scaramuzza e non avrebbe rispettato la precedenza, andando a colpire lo scooter con la parte anteriore destra. Alla guida c'era un uomo di 54 anni, residente a Mogliano, rimasto illeso.