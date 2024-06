Auto contro platano, schianto nella notte: tre giovani in ospedale

Due incidenti stradali hanno segnato la notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno: entrambi si sono verificati tra le 3 e le 4 di notte. Lo schianto più grave è avvenuto a Zenson di Piave dove un'auto con a bordo tre giovani di origini straniere è finita contro un platano a lato strada.

Violentissimo l'impatto che ha reso necessario l'intervento sul posto del personale del Suem 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza. Due feriti di 21 anni, T.K. ed E.P. le loro iniziali, sono stati portati in ambulanza all'ospedale Ca' Foncello mentre il terzo giovane che si trovava all'interno dell'auto è stato trasportato in ospedale a San Donà di Piave. Nessuno dei feriti sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

Sempre intorno alle 3 di notte, in Strada Bibano a Treviso, un'auto è finita contro una centralina del gas a bordo strada. Anche in questo caso sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e il personale del Suem 118. Non gravi le ferite riportate dal conducente dell'auto: la paura era che lo schianto avesse provocato una fuga di gas dalla centralina, messa in sicurezza dai pompieri prima dell'alba di domenica.