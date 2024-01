Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, ferita una 41enne

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, 10 gennaio, intorno alle 21.30, per un’auto finita in un fossato in via Treviso, a Zero Branco: ferita l'automobilista alla guida che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo. Ad estrarre la donna, G.C., di 41 anni, residente nella zona, e affidarla poi alle cure del personale sanitario del Suem 118 ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Treviso. Poi con l’ausilio dell’autogru è stata recuperata la vettura e messa in sicurezza l’area. L’intervento è dei vigili del fuoco è terminato alle 23.20 circa. A svolgere i rilievi sono stati i carabinieri della stazione di Zero Branco.