Perde il controllo del furgone e finisce nel fossato, ferito un 36enne

Poteva avere conseguenza tragiche l'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, 9 giugno, lungo la Noalese a Zero Branco. Per cause ancora poco chiare (forse un mancamento o un improvviso colpo di sonno) il conducente di un furgone, un trevigiano 46enne, ha perso il controllo del mezzo che è finito nel fossato che costeggia la strada. Intervenuti per i soccorsi medico e infermieri del Suem 118 oltre ai vigili del fuoco. Il 46enne è rimasto ferito in modo molto lieve e la sue condizioni non destano preoccupazioni: nonostante ciò l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso per gli accertamenti del caso. Peggio è andata da un 36enne trevigiano che viaggiava a bordo del mezzo e ha riportato varie fratture a causa del sinistro. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere il recupero del mezzo incidentato. Per svolgere i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia del carabinieri di Treviso. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di alcune ore.