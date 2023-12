Travolto di fronte allo "Zero center", grave un 60enne

Un uomo di circa 60 anni, italiano, in corso di identificazione, per cause in corso di accertamento è stato investito da un' autovettura Dacia Duster condotta da un 55enne (fermatosi subito dopo l'urto) mentre, pare, stesse attraversando la sede stradale lungo la Noalese, in comune di Zero Branco all'altezza del centro commerciale Zerocenter. Trasportato con urgenza in ospedale dai sanitari del Suem 118, il malcapitato dovrebbe aver riportato trauma al capo di entità in corso di valutazione. Rilievi di legge a cura dei carabinieri della stazione di Zero Branco.