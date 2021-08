Precipita a terra mentre lavora: tecnico carpentiere ricoverato in ospedale

Lunedì 9 agosto nuovo incidente sul lavoro alla Fim Cast srl di Segusino. Un 46enne è stato ricoverato in ospedale a Montebelluna, in condizioni non gravi. Sul posto carabinieri e Spisal

Lunedì 9 agosto, pochi minuti dopo le 17.30, un nuovo incidente sul lavoro è avvenuto in Viale Italia a Segusino. M.M., tecnico di 46 anni, impegnato nella manutenzione di un macchinario, è precipitato a terra da un'altezza di circa 3 metri, riportando traumi e lesioni. Ricoverato con l'ambulanza in ospedale a Montebelluna il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri di Vittorio Veneto per gli accertamenti del caso. Solo pochi giorni fa, nella mattinata di venerdì 6 agosto, un operaio di soli 30 anni era finito in un silos della SuperBeton di Casale sul Sile. Anche in quel caso la tragedia era stata evitata grazie al pronto intervento dei soccorsi sul posto ma per la provincia di Treviso si allunga la striscia di incidenti sul lavoro avvenuti negli ultimi mesi.