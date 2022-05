Fiammata mentre pulisce un macchinario: grave operaio 32enne

Grave incidente sul lavoro, nel pomeriggio di giovedì 19 maggio, alla GD Dorigo di Pieve di Soligo. Un operaio italiano di 32 anni è rimasto ustionato da una fiammata improvvisa mentre stava pulendo con dell'acetone un macchinario ancora caldo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'azienda di Pieve di Soligo è specializzata nella produzione di porte e infissi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le ore 17: le urla di dolore del 32enne M.D. hanno subito allertato i colleghi. Pochi minuti più tardi sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i tecnici dello Spisal. L'operaio ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo, tranne al volto. In un primo momento era stato ricoverato in ospedale a Conegliano ma, nelle ore successive, è stato trasferito in un centro specializzato vista l'estensione delle ustioni. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Allo Spisal ora il compito di fare chiarezza sulle cause che hanno provocato la fiammata.