Casale sul Sile: operaio cade in un silos della SuperBeton

Incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 6 agosto in Viale delle Industrie. L'operaio è stato recuperato dai vigili del fuoco e dal personale del Suem 118. Ricoverato in pronto soccorso, non è in gravi condizioni

Incidente sul lavoro alla SuperBeton di Casale sul Sile: poco dopo le 10.20 di venerdì mattina, 6 agosto, un dipendente al lavoro su un'impalcatura è caduto in uno dei silos dell'azienda di Viale della Industrie. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno eseguito il recupero dell'operaio con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) in collaborazione con il personale del Suem 118. Trasportato in pronto soccorso, il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spisal. Per la provincia di Treviso è l'ennesimo incidente sul lavoro registrato negli ultimi mesi: lo scorso 22 luglio Aziz Diop, operaio di soli 23 anni, aveva perso la vita mentre lavorava alle Fornaci Grigolin di Ponte della Priula.