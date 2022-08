Mano schiacciata tra due rulli: operaio di 33 anni in ospedale

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 19 agosto presso la ditta Tema Srl, specializzata nella produzione di materiale plastico con sede in Viale delle industrie a Vittorio Veneto.

Un operaio italiano di 33 anni è rimasto ferito gravemente ad una mano, schiacciata tra due rulli del macchinario a cui stava lavorando. A dare per primo l'allarme è stato un collega del 33enne. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Treviso emergenza e i carabinieri di Vittorio Veneto. Il ferito è stato portato all'ospedale Ca' Foncello in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.