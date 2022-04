Schianto sul Terraglio, la famiglia Levacovic porta due mazzi di fiori per le vittime

«Questa mattina mi sono recato personalmente sul luogo dell'incidente provocato da Ronnie a nome dei suoi genitori e di tutta la famiglia Levacovic per portare due mazzi di fiori e le più sentite condoglianze alle famiglie di Miriam Cappelletto e Mara Visentin».

Torna a parlare Tommaso Levacovic, zio del 25enne alla guida della Bmw che ha tamponato e ucciso sul colpo le due donne di 51 e 62 anni. «Siamo vicini alle famiglie delle due vittime e siamo veramente addolorati - aggiunge Levacovic in un video girato sul luogo dello schianto -. Di nuovo vivissime condoglianze per le loro perdite». Nei giorni scorsi lo zio del 25enne aveva pubblicato su Facebook un primo video in cui chiedeva personalmente scusa a tutta la comunità trevigiana per quanto accaduto, spiegando che se mai suo nipote dovesse guarire ed essere dimesso dall'ospedale pagherà il suo debito con la Giustizia.

La Procura ha richiesto una perizia cinematica

L’ing. Zamuner dovrà accertare dinamica, cause e tutte le responsabilità di Ronnie Levacovic, accusato di omicidio stradale per aver tamponato l’auto delle due vittime. Il Pubblico Ministero della Procura di Treviso, dott. Giulio Caprarola, titolare del procedimento penale per duplice omicidio stradale a carico del venticinquenne Ronnie Levacovic per la tragica morte di Mara Visentin, 63 anni, e dell’amica Miriam Cappelleto, di 51, ha disposto una perizia cinematica per chiarire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del terribile incidente che il giovane rom ha causato all’una e mezza di giovedì 24 marzo 2022 a Preganziol lungo il Terraglio, tamponando con la sua Bmw a folle velocità la Citroen C1 a bordo della quale viaggiavano le due incolpevoli vittime. L’incarico per effettuare l’accertamento tecnico irripetibile sarà conferito venerdì 8 aprile, alle ore 12.30, negli uffici della Procura della Marca, all’ing. Pierluigi Zamuner. Alle operazioni peritali parteciperà anche l’ing. Mario Piacenti, quale consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei dritti dei cittadini a cui si sono affidati i familiari di Mara Visentin, unitamente all’Avv. del foro di Treviso Andrea Piccoli.