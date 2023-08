Esodo di Ferragosto, tre incidenti in A4: «Code fino a 10 chilometri verso Trieste»

Sabato mattina di traffico intenso e code lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, anche a causa di alcuni incidenti registrati all’alba tra Padova Est e l’area di servizio Arino Est. L’intervento rapido di Polizia Stradale, ausiliari del traffico di Cav e soccorso stradale, già dislocati lungo la rete, ha permesso di risolvere rapidamente la situazione ed evitare conseguenze per l’esodo dei vacanzieri.

Tre gli incidenti, avvenuti quasi in contemporanea poco dopo le 6.30 di mattina, a causa di alcuni rallentamenti improvvisi provocati dal traffico già sostenuto a quell’ora in direzione Venezia e Trieste. In uno di questi, in particolare, sono stati coinvolti tre veicoli, che si sono tamponati finendo per occupare gran parte della carreggiata e costringendo il traffico a defluire sulla sola corsia d’emergenza. Le misure adottate da Concessioni Autostradali Venete e Polizia Stradale, hanno permesso di risolvere in circa un’ora l’incidente (che non ha avuto conseguenze gravi per le persone) e anche i due tamponamenti minori che si sono verificati a monte, per la coda formatasi subito dopo. Il dispositivo previsto dal piano per l’esodo estivo prevede infatti che, in giornate come quella odierna, pattuglie della Polstrada, ausiliari della viabilità e carri per il soccorso stradale, siano già dislocati lungo la rete, così da ridurre i tempi di intervento e ripristinare il prima possibile la viabilità, evitando che le code possano causare ulteriori problemi di sicurezza. A causa degli incidenti, la coda in direzione Trieste ha raggiunto i 10 chilometri, poi smaltiti durante la mattinata, con il traffico che tuttavia è rimasto sostenuto con punte che hanno sfiorato i 5mila veicoli l’ora. Cav ha previsto che durante il lungo Ponte di Ferragosto saranno circa 830mila quelli che transiteranno lungo la rete in gestione.

Info utili

Prima di mettersi in viaggio, pertanto, Cav consiglia di informarsi sulla situazione del traffico in tempo reale, consultando la sezione di infotraffico del sito www.cavspa.it e la app InfoViaggiando. Per chi è già in viaggio sono disponibili, dalle 7 alle 22, il call center di InfoViaggiando al numero verde gratuito 800.996.099 e l’infopoint CAVhere, aperto in area di servizio Arino Est, in A4 direzione Venezia, tutti i giorni (anche domenica e Ferragosto) dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.