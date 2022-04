Molesta sessualmente una 12enne al parco: 42enne finisce sotto indagine

Violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. Sono queste le accuse mosse ad un 42enne dell'Est Europa che lo scorso dicembre, nel parco di Ca' Diedo a Oderzo, avrebbe molestato sessualmente una 12enne su una panchina. L'uomo è difatti ora indagato dalla Procura di Treviso dopo che la madre della ragazzina ha sporto denuncia ai carabinieri. Come riporta "la Tribuna", la giovane sarebbe stata avvicinata dall'uomo un pomeriggio al parco. Inizialmente le avrebbe rivolto qualche semplice domanda, per poi farsi sempre più pressante con altre domande riguardanti la sua sfera sessuale privata, fino ad arrivare a strattonarla per un braccio e toccarla nelle parti intime. Fortunatamente la ragazzina è però poi riuscita a divincolarsi e tornare a casa dove ha successivamente raccontato tutto alla madre. Ora, a quattro mesi di distanza, la 12enne dovrà sottoporsi ad incidente probatorio di fronte al Gip Marco Biagetti che dovrà valutare la sua capacità di testimoniare dopo che il Pm Davide Romanelli ha aperto un fascicolo d'indagine sull'episodio.