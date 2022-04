A tu per tu con il ladro in casa: costretto a cedere denaro e generi alimentari

I carabinieri della Compagnia di Conegliano stanno svolgendo serrate indagini in merito all'intrusione subita da un pensionato di Susegana che ha sorpreso in casa, nella primissima mattinata di oggi, un uomo che dopo averlo minacciato verbalmente si è fatto consegnare alcuni generi alimentari e del contante presente nell'abitazione, per fortuna una somma assolutamente esigua. Il ladro si è poi allontanato velocemente a piedi, ma l'episodio è comunque subito stato riportato ai militari che stanno ora indagando.