Malore alla guida, pensionato trovato senza vita nella sua auto

Erano le 16 di oggi pomeriggio, giovedì 5 novembre, quando Umberto Sfoggia, pensionato di 85 anni residente a Montebelluna, è stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida della sua Fiat Grande Punto.

Prima di perdere i sensi, l'anziano è riuscito a fermare il veicolo a bordo strada e ad aprire la portiera dell'auto. A quel punto però il suo cuore ha smesso di battere. La tragedia è avvenuta in Via Molini nella frazione di Onigo a Pederobba. La prima a dare l'allarme è stata una signora che stava percorrendo la strada a piedi e si è accorta dell'auto con la portiera aperta a lato strada e il braccio penzolante del pensionato, seduto al posto di guida. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitati i carabinieri di Cornuda, l'automedica del Suem di Crespano del Grappa e un'ambulanza da Valdobbiadene. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.