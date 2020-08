Malore improvviso, 40enne ricoverato in elisoccorso: è gravissimo

Si trova ricoverato in condizioni molto gravi il 40enne residente a Susegana, colpito da un violento malore nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto, in via Barca Seconda nella frazione di Colfosco.

Erano le 7.52 del mattino quando ai centralini del Suem 118 è arrivata la richiesta di aiuto. A.M, classe 1980, originario di Roma ma residente da diversi anni nella Marca, è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Vista la gravità della situazione sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza il 40enne al Ca' Foncello di Treviso. Il rumore dell'elicottero domenica di prima mattina, ha sollevato non poca curiosità tra i residenti della zona. L'intervento è avvenuto in una zona di campagna, lontana dal centro abitato, all'incrocio tra via Barca Seconda e una stradina interna che portava all'abitazione del 40enne. Ora, dopo il recovero, resta alta l'apprensione per le condizioni dell'uomo.