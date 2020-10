Malore improvviso mentre fa giardinaggio, muore in cortile a 65 anni

Mercoledì pomeriggio, 21 ottobre, era uscito nel cortile di casa per fare un po' di giardinaggio quando un malore improvviso l'ha colpito stroncandogli la vita a soli 65 anni. E' morto così Romeo Ceschin, residente in via Cal de Prade a Vazzola.

Come riportato da Qdpnews, ad accorgersi per primi della tragedia sono stati i vicini di casa. Era ormai sera quando il cadavere di Ceschin è stato notato in mezzo al verde del suo giardino. Inutile la chiamata ai soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Ceschin si era trasferito da poco a Vazzola. Viveva da solo e in passato era già stato operato per una serie di problemi cardiaci. Il giardinaggio di mercoledì pomeriggio gli è stato fatale. Sul posto è intervenuta anche una volante dei carabinieri. Ceschin lascia una figlia, la data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.