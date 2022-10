Lezioni di sesso su Instagram: «Nessuna sospensione per l'infermiera»

«Nessuna sospensione per Fanni Guidolin», l'infermiera dell'Ulss 2 richiamata formalmente dall'azienda sanitaria trevigiana per i video pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram (@fanni_greenlover) resterà in servizio ma le sarà chiesto di seguire le direttive dell'Ulss prima di pubblicare nuovi video. A dirlo, mercoledì 26 ottobre, è il direttore generale Francesco Benazzi che questo venerdì incontrerà di persona l'operatrice sanitaria di Castelfranco Veneto.

«Nessuna polemica, la direzione ha voluto fare all'infermiera un richiamo per aggiustare dal punto di vista visivo i contenuti che sta pubblicando - ha detto Benazzi -. Ricordo che la nostra collaboratrice è un'infermiera e non una psicologa o sessuologa. Pubblicare delle videolezioni con pose e ammiccamenti non ci sembra in linea con gli standard della nostra azienda. Detto ciò si tratta solo di un richiamo quindi non sarà preso nessun provvedimento nei suoi confronti se non chiedergli di aggiustare il tiro dei prossimi post che pubblicherà sul suo profilo». Nel frattempo l'account Instagram dell'infermiera ha raggiunto numeri da capogiro con video che, nell'insieme, hanno superato di gran lunga il milione di visualizzazioni supportati da tantissimi follower che hanno chiesto a Guidolin di non fermarsi e continuare con le sue seguitissime videolezioni.