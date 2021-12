Escursione con le ciaspe finisce male: donna di rompe una gamba

Attorno alle 17.15 di sabato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del 118, per intervenire in supporto del personale sanitario dell'ambulanza, in aiuto di un'escursionista (della quale non sono note le generalità), scivolata sul ghiaccio con le ciaspe, non distante dal parcheggio di Cima Grappa. I soccorritori hanno quindi aiutato i sanitari a caricare a bordo la donna, che aveva riportato la sospetta frattura di una gamba.