Gambe schiacciate sotto il trattore, 30enne in eliambulanza all'ospedale

Sono serie le condizioni di un uomo di 30 anni che nel pomeriggio di domenica 7 luglio è rimasto gravemente ferito alle gambe dopo essersi ribaltato con il suo trattore agricolo. L'infortunio, sulle cui cause e dinamica sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri, è avvenuto poco dopo le 16 in un'azienda agricola in via Fiori a Nervesa della Battaglia: dopo che il mezzo si è ribaltato, l'uomo è rimasto incastrato con le gambe, e per liberarlo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto l'automedica di Montebelluna e, data la gravità dell'infortunio, anche l'eliambulanza che lo ha poi trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Ca’ Foncello Treviso. Il 30enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'automedica del 118 di Montebelluna era intervenuta nel corso del pomeriggio anche a Caerano San Marco per soccorrere un uomo di 43 anni colpito da un arresto cardiaco improvviso. I sanitari sono riusciti a riprenderlo, poi il trasporto d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Treviso.

Sempre nel corso del pomeriggio un altro intervento per un ciclista ferito a Montebelluna dopo essere finito contro un muretto: le sue condizioni sono serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo.