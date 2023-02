Insegnante aggredisce uno studente in classe, scuola sotto choc

Malmenato in classe dal suo insegnante davanti agli occhi increduli dei compagni di prima media: grave aggressione, nei giorni scorsi, in una scuola dell'Asolano.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il caso è stato segnalato al Provveditorato mentre la direzione scolastica è al lavoro per ricostruire con precisione i fatti e decidere quali provvedimenti prendere contro il professore accusato di aver strattonato l'alunno davanti agli altri compagni di classe. I genitori del ragazzino stanno valutando se sporgere denuncia mentre, nelle chat dell'istituto, molte famiglie avrebbero chiesto la sospensione del docente dalla scuola. Nel frattempo sono stati allertati anche i servizi sociali dal momento che, non solo lo studente aggredito, ma anche i suoi compagni sono rimasti sconvolti per quanto accaduto. Dopo aver perso il controllo davanti agli studenti, il professore ha messo le mani addosso all'alunno strattonandolo violentemente. L'episodio è avvenuto prima delle vacanze di Carnevale. Con la scuola chiusa in questi giorni, per fare luce su quanto accaduto, la dirigenza ha chiesto all'insegnante sotto accusa di scrivere una relazione dettagliata con la sua versione dei fatti. Non è escluso che giovedì 23 febbraio, al rientro in classe, gli alunni di prima media vengono affiancati da un supporto psicologico che li aiuti a elaborare e superare quanto successo.