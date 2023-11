Mette una nota all’alunno, insegnante minacciata nel parcheggio

“Non ti devi più permettere, altrimenti te la faremo pagare”. Queste le parole che una professoressa della scuola media “Crespani” di Badoere si è sentita dire nei giorni scorsi da un gruppo di studenti nel parcheggio della scuola, al termine delle lezioni. Poco prima l’insegnante aveva messo una nota disciplinare a un suo alunno che, a fine giornata, ha accerchiato e minacciato l'insegnante con l'aiuto dei suoi compagni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'istituto comprensivo sembra ora intenzionato a gestire il caso internamente. Nei giorni scorsi la direzione aveva informato con una lettera il Comune di Morgano, mentre martedì 21 novembre c'era stato un incontro ufficiale tra il preside e l'insegnante aggredita. Eventuali sanzioni agli alunni saranno quindi decise dall'istituto. In un primo momento il Comune si era reso disponibile per esaminare i filmati delle telecamere e identificare i responsabili dell'aggressione, valutando di denunciarli oltre che convocare i loro genitori. Negli ultimi giorni la situazione è tornata alla normalità, non si sono registrati nuovi episodi di aggressione ma il Comune ha chiesto di essere informato sui provvedimenti che verranno presi dalla scuola.